Разкриха несправедливост по време на Световното

Нападателят на Швейцария Бреел Емболо не е трябвало да бъде отстранен от игра по време на четвъртфиналния сблъсък от Световното първенство по футбол през 2026 г. срещу Аржентина. Това става ясно от официално писмо на Международния борд на футболните асоциации (ИФАБ), който отговаря за правилата в играта.

Емболо получи втори жълт картон през второто полувреме на мача в Канзас Сити при резултат 1:1. Впоследствие Аржентина вкара два гола в продълженията и спечели с 3:1, слагайки край на швейцарските надежди.

Ситуацията се разигра, когато 29-годишният футболист падна на земята след единоборство с Леандро Паредес. Първоначално реферът Жоао Пинейро показа жълт картон на аржентинския полузащитник.

След намеса на системата за видеоарбитраж (ВАР) обаче, която информира съдията, че Паредес не е извършил нарушение, Пинейро промени решението си. Вместо това той показа жълт картон на Емболо за симулация, който се оказа втори за него в мача и доведе до изгонването му.

От ИФАБ поясниха, че подобна намеса на ВАР е в разрез с правилата. „Жълт картон, който не е второ официално предупреждение, може да бъде преразгледан само за да се идентифицира играчът, извършил нарушението. Самият фал не може да бъде преразглеждан или променян“, се казва в становището на организацията.

След двубоя селекционерът на Швейцария Мурат Якин определи правилото, довело до отстраняването на Емболо, като „неприемливо“. Загубата лиши тима му от исторически шанс да достигне до полуфиналите на Световно първенство за първи път.

Бреел Емболо получи първия си жълт картон в 44-ата минута, а вторият, който доведе до изгонването му, беше показан в 72-ата минута.

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Снимки: Gettyimages