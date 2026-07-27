Генчев: Не заслужавахме да загубим

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след поражението на тима с 2:3 от ЦСКА в сблъсък от втория кръг на efbet Лига.

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"Днес си разделихме по едно полувреме с ЦСКА. Имахме доста ситуации през първата част, но отбелязахме само един гол. Не искахме да се прибираме пред нашата врата. Получихме гол в последната минута, което е много неприятно. Не заслужавахме да загубим, но те имат класни играчи. Изпускаме доста полужения, а футболът е игра на голове. Трябва да положим доста усилия в тази посока. Във втори пореден мач създаваме голям брой положения, но сме вкарали само три гола. Добра игра е, когато отборът печели трите точки. Креативността в нашия отбор е сериозна, но ни трябва и повече класа.



Трябва да сме по-спокойни пред вратата, но и в защита трябва да сме по-стабилни, защото днес получихме три гола, а това е твърде много", заяви Генчев.

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