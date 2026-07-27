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Жоел Цварц: Имаме много качество

  • 27 юли 2026 | 23:21
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Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц говори след драматичния успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) в мач от втория кръг на еfbet Лига.

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори
ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

"Първото полувреме не беше това, което искахме, но през втората част показахме на какво сме способни. Трябва да показваме добро ниво в първенството, а това ни носи увереност. Конкуренцията в атака ни държи във форма. Имаме много качество и можем да нараним много съперници. Обичам да бележа в дербита. Щастлив съм, че успях да вкарам", заяви нападателят на "червените".

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