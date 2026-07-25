Ето'о пред завръщане в групата на ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Джеймс Ето'о тренира с ЦСКА преди двубоя срещу Ботев (Пловдив) в понеделник.

Твърде вероятно е камерунският полузащитник да се завърне в групата за двубоите срещу „канарчетата“ и Карабах след като не пътува с отбора до Азербайджан по-рано през седмицата.

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Не е изключено това решение на клуба да е било породено от дисциплинарни провинения на полузащитника. Футболистът на „червените“ беше заменен в началото на второто полувремето в двубоя срещу Славия.

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Христо Янев също коментира случая преди двубоя с Карабах, като обяви, че Ето'о изостава в подготовката си.

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