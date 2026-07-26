ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Мондиал 2026 завърши, но футболните страсти през лятото тепърва започват с родния шампионат, който вече стартира и Футболинките Анжи и Йоана нямаха търпение да започнат да спорят на тема български футбол. Анжи облече червената фланелка и започна молитви за титла на новия стадион на "червените", Йоана бързо я поправи, че той дори още не е готов, за разлика от бижуто в Пловдив. Бижу, на което не е препоръчително да се изливат дъждове, според Анжи.

Двете набързо си припомниха първия кръг, където и ЦСКА и Ботев Пловдив не се представиха отлично и това даде повод за леки притеснения дали Христо Янев ще остане начело на "армейците", но Анжи бързо контрира Йоана да не се притеснява за Янев, а по-скоро за Ето'о, който е готов да бележи във вратата на бившия си тим. Още закачки ще намерите във видеото, което може да гледате в социалните мрежи на Sportal.bg!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google