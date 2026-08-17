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Фрейташ след успеха над Спартак (Варна): Това искам от отбора

  • 17 авг 2026 | 21:06
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Старши треньорът на Септември (София) Симао Фрейташ говори след победата на тима с 1:0 над Спартак (Варна) в мач от 5-ия кръг на efbet Лига.

Септември с първа победа за сезона
Септември с първа победа за сезона

"Искам да посветя този успех на своята жена. Беше труден мач за нас. Във всеки двубой се борим, когато трябва да се трудим, трудим се, когато трябва да се защитаваме, го правим. Това искам от отбора. Футболистите започват да отговарят на изискванията ми. Видях какво направиха срещу ЦСКА и Левски. Намираме се в началото на сезона и съм щастлив от представянето на футболистите", заяви португалският специалист.

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