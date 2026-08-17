Лудогорец U17 стартира сезона с победа над Черно море

Лудогорец победи Черно море с 2:0 в двубой от първия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на базата „Гнездо на орли“ в Разград.

Домакините поведоха в 34-тата минута, когато Димитър Милчев успя да преодолее отбраната на „моряците“ и да открие резултата.

След почивката разградчани продължиха да търсят второ попадение и стигнаха до него в 67-ата минута. Точен за крайното 2:0 бе Даниел Тодоров.

Така Лудогорец започна новия сезон с победа и чиста мрежа, докато Черно море остана без спечелена точка при гостуването си в Разград.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google