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11-те на Спартак (Варна) и Септември

  • 17 авг 2026 | 17:52
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11-те на Спартак (Варна) и Септември

Станаха ясни стартовите състави на Спартак (Варна) и Септември. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 5-ия кръг на efbet Лига.

СПАРТАК (ВАРНА) - СЕПТЕМВРИ 0:0

Стартови състави:

Спартак: 23. Пламен Илиев, 4. Борис Иванов, 6. Рикардо Соуса, 10. Жоао Педро, 11. Бубакар Хане, 17. Цветослав Маринов, 44. Ангел Грънчов, 45. Джоуи Читоку, 70. Ахмед Ахмедов, 76. Давид Валверде, 82. Томас Силва

Септември: 12. Владимир Иванов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 5. Йоан Бауренски, 8. Божидар Пенчев, 11. Александър Джамов, 26. Валантайн Озорнвафор, 3. Себастиян Уейд, 6. Педро Ферейра, 27. Андре Либерал, 29. Херард Францети

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