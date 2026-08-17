Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

Барселона се приближава до голямата си трансферна цел за лято 2026! Испанската звезда Родри, за която каталунците най-сетне успяха да постигнат споразумение с Манчестър Сити тази вечер около 21:30 часа българско време официално бе забелязан, че каца на испанска земя.

🚨🔵🔴 Rodri has arrived: “It’s a dream to be here. We will go for every title”. 🏆✨@victor_nahe 🎥 pic.twitter.com/LZMl0U5XE8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Родри бе забел;язан на летището в Барселона, където спря пред журналистите, които очакваха неговото пристигане и веднага заяви пред камерите, че той самият е щастлив, че най-накрая е пристигнал.



"Мечта е да бъда тук, Ще се борим за всяка титла", каза Родри на пристигане.



Веднага след кацането си Родри трябва да се отправи към минаването през задължителните медицински прегледи. След това пък ще бъде и официалното подписване на контракта с "блаугранас".

Родри получи разрешение да лети за Барселона

Сити и Барса си стиснаха ръцете за твърда трансферна сума в размер на 60 млн евро плюс потенциални бонуси за още около 16 млн, а споразумението е за четири години.

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