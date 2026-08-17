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11-те на Арда и Локомотив (София)

  • 17 авг 2026 | 20:09
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11-те на Арда и Локомотив (София)

Станаха ясни стартовите състави на Арда и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в двубой от петия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 21:15 часа.

АРДА - ЛОКОМОТИВ

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 5. Виктор Любенов, 8. Доминик Янков, 10. Светослав Ковачев, 16. Преслав Бачев, 21. Вячеслав Велев, 35. Димитър Велковски, 44. Адама Траоре, 80. Лъчезар Котев, 91. Станислав Иванов, 99. Бирсент Карагарен;

Локомотив: 99. Мартин Величков, 20. Димитър Костадинов, 14. Ангел Лясков, 17. Марк-Емилио Папазов, 7. Спас Делев, 31. Красимир Станоев, 77. Кауе Карусо, 3. Калоян Костов, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 26. Красимир Милошев.

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