Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Георги Илиев: ЦСКА има много добри футболисти

Георги Илиев: ЦСКА има много добри футболисти

  • 27 юли 2026 | 21:23
  • 843
  • 3

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев говори преди двубоя на тима с Ботев (Пловдив) от втория кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1:1 Ботев (Пд), феновете на "червените" пак викнаха "Оставка"
ЦСКА 1:1 Ботев (Пд), феновете на "червените" пак викнаха "Оставка"

"Днес е тежък мач. Ботев е нестандартен отбор, който играе винаги срещу ЦСКА на 100 процента. Със Славия бяхме на около 30 процента, а в следващия мач всичко бе прекрасно. С Враца и Монтана няма кой да те гледа и да те купи. Отстраняваме сега Карабах и ЦСКА отива там, където му е мястото.

Надявам се всичко на Вальо Илиев да му бъде наред. Той е сериозно момче. ЦСКА има много добри футболисти. Трябва да му дадем шанс, защото ако победим Карабах – няма как да сменим треньора, нали? Много е важно да отстраним Карабах. ЦСКА има играчи за два отбора, които ще са равностойни", заяви Илиев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

Сержиньо: Усетих колко голям клуб е Левски

  • 27 юли 2026 | 16:38
  • 5263
  • 11
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 25759
  • 39
Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Срещу Карабах трябва да се гони победа в редовното време

  • 27 юли 2026 | 15:59
  • 2370
  • 1
Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

Крило не попадна в групата на ЦСКА за Ботев, Ето'о се завръща

  • 27 юли 2026 | 15:01
  • 6453
  • 2
Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

Левски подписа с вкарал 66 гола за юношите на клуба

  • 27 юли 2026 | 14:52
  • 6576
  • 4
Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

Лудогорец обяви програмата до мача с Апоел

  • 27 юли 2026 | 14:02
  • 723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Ботев (Пд), феновете на "червените" пак викнаха "Оставка"

ЦСКА 1:1 Ботев (Пд), феновете на "червените" пак викнаха "Оставка"

  • 27 юли 2026 | 22:35
  • 67622
  • 249
Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 22:19
  • 1979
  • 1
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

  • 27 юли 2026 | 20:49
  • 32094
  • 106
Левски с много важна информация за феновете

Левски с много важна информация за феновете

  • 27 юли 2026 | 21:48
  • 5187
  • 2
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 25759
  • 39
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 31641
  • 81