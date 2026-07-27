Георги Илиев: ЦСКА има много добри футболисти

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев говори преди двубоя на тима с Ботев (Пловдив) от втория кръг на efbet Лига.

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"Днес е тежък мач. Ботев е нестандартен отбор, който играе винаги срещу ЦСКА на 100 процента. Със Славия бяхме на около 30 процента, а в следващия мач всичко бе прекрасно. С Враца и Монтана няма кой да те гледа и да те купи. Отстраняваме сега Карабах и ЦСКА отива там, където му е мястото.



Надявам се всичко на Вальо Илиев да му бъде наред. Той е сериозно момче. ЦСКА има много добри футболисти. Трябва да му дадем шанс, защото ако победим Карабах – няма как да сменим треньора, нали? Много е важно да отстраним Карабах. ЦСКА има играчи за два отбора, които ще са равностойни", заяви Илиев.

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