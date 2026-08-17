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Ясен Петров: Не си реализирахме положенията

  • 17 авг 2026 | 21:20
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Ясен Петров коментира поражението на водения от него Спартак (Варна) с минималното 0:1 при домакинството от петия кръг на родната efbet Лига. Той отдаде поражението на пропуснатите шансове от страна на състезателите му.

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"Не си реализирахме положенията. Особено през първото полувреме имахме две чисти положения. Равностоен двубой, беше въпросът кой ще вкара гол. Когато не си вкарваш шансовете, резултатът е негативен. Днес не заслужавахме да загубим в този двубой.

Няма наказания. Продължаваме да си работим. Утре е почивен ден. Продължаваме да работим и гледаме напред.

Всеки добър футболист ще липсва на отбора. Това е факт. Правим всичко възможно да търсим трите точки във всеки мач с наличния потенциал. Не успяхме да си вкараме шансовете и това ни попречи да спечелим мача или минимум точка", каза Петров.

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