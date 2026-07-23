ЦСКА пусна билетите за домакинството на Ботев (Пд)

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

ЦСКА пусна в продажба билетите за предстоящия домакински двубой срещу Ботев (Пловдив) от втория кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на 27 юли (понеделник) от 21:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от днес (работно време 10:00-19:00 ч.) до деня на мача, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Цените на билетите са както следва:

- Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

- Сектор А, Ложи – 25 евро

- Сектор А – 20 евро

- Сектор Г – 10 евро

- Сектор Б, блок 26 (гости) – 10 евро.

"В деня на мача (27 юли) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 12:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя). Призоваваме "червените" фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация. Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както и 2 часа преди началото на двубоя на специално обособена каса пред вход 9 на Националния стадион "Васил Левски".

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 20:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 26 юли, 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 20:00 ч.", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google