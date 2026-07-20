Каръкът на Мбапе, какъвто не беше виждан от 60 години насам

Въпреки че през миналия сезон стана голмайстор и на Световното първенство, и на Шампионската лига, и на Ла Лига , Килиан Мбапе не спечели нито една от тези три надпревари. Подобно постижение не е виждано от 1966 г. насам.

Макар да блесна на индивидуално ниво, той нямаше шанс в основната си мисия: да спечели колективен трофей, било то с клубния си отбор, или с националния. С 42 гола в 44 мача за Реал Мадрид френският нападател завърши като „Пичичи“ на Ла Лига с 25 попадения и голмайстор на Шампионската лига с 15 гола. Бившият играч на Пари Сен Жермен обаче не спечели нито един от двата турнира, завършвайки на второ място в първенството и отпадайки на четвъртфинал в ШЛ.

Ситуацията е идентична и с националния отбор на Франция. Капитанът на „петлите“ стана топ реализатор на Мондиал 2026 с десет отбелязани гола, с две попадения повече от Лионел Меси. Същевременно нападателят на Реал Мадрид запазва лидерската си позиция във вечната ранглиста на голмайсторите на световни първенства с общо 22 гола, точно пред Бълхата, който има 21.

Това е втори пореден път, в който Мбапе постига подобно нещо. В Катар през 2022 г. той отново беше голмайстор на турнира с 8 попадения. На първото си Световно първенство през 2018 г., когато Франция триумфира с титлата, той отбеляза 4 гола, но не спечели „Златната обувка“, която тогава отиде при Хари Кейн (6).

За втори път в историята футболист печели приза за голмайстор на Световното първенство, Шампионската лига и националния си шампионат в една и съща година. През 1966 г. легендата на Бенфика Еузебио става топ реализатор на Мондиала, спечелен от Англия (9 гола), на Шампионската лига, спечелена от Реал Мадрид (7 гола, поделено с Флориан Алберт), и на португалската лига (25 гола), където титлата отива при Спортинг.

След въвеждането на „Златната обувка“ на Световното първенство през 1982 г. само двама играчи, станали голмайстори на турнира, са вдигали и световната купа: Паоло Роси през 1982 г. с Италия и Роналдо през 2002 г. с Бразилия.

Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

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