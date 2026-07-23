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Франция представя Зидан във вторник

  • 23 юли 2026 | 11:53
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Зинедин Зидан ще бъде представен като новия селекционер на Франция следващата седмица, твърдят френските медии. Френската футболна федерация обяви, че във вторник ще даде пресконференция. На нея ще бъде представен новия треньор на “петлите”. Според очакванията на всички това ще е именно Зидан.

"Президентът на Френската футболна федерация, Филип Диало, ще проведе пресконференция във вторник, 28 юли 2026 г.“, обявиха от централата. „След извънредното заседание на Изпълнителния комитет, което ще се проведе същата сутрин, Филип Диало ще представи на медиите следващия селекционер на националния отбор на Франция“, се допълва в съобщението.

Миналата седмица бе сложен край на 14-годишния период на Дидие Дешан като селекционер на Франция. Под негово ръководство “петлите” станаха световни шампиони през 2018 и играха финал през 2022 г. Това лято на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико тимът загуби на полуфиналите от бъдещия шампион Испания, а в мача за третото място отстъпи на Англия. Той не успя да изведе тима до европейска титла, като най-близо бе през 2016 г., когато допусна загуба на финала от Португалия.

Зинедин Зидан не е работил от 2021 г., когато напусна Реал Мадрид след втория си престой като треньор на отбора. Като наставник той изведе Реал до три поредни триумфа в Шампионската лига между 2016 и 2018 г. Освен това стана два пъти шампион на Испания.

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Снимки: Imago

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