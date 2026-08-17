Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

Милан е договорил със Страсбург белгийското крило Диего Морейра. Сделката е на стойност 50 милиона евро плюс бонуси и процент от евентуална бъдеща продажба на играча. 22-годишният футболист имаше споразумение с РБ Лайпциг, но преговорите между германския клуб и Страсбург зациклиха, от което се възползваха "росонерите". Според Джанлука ди Марцио за Морейра е имало оферта и от Рома, която е била отхвърлена. Николо Скира пък разкрива, че лявото крило ще подпише договор с Милан до 2031 година, като ще получава по три милиона евро годишно.

Включването на "росонерите" бе доста неочаквано, като пробивът е бил постигнат толкова бързо с помощта на агента Жорже Мендеш.

Челси привлече Морейра като свободен агент през лятото на 2023 година, но той изигра само един мач за лондончани в турнира за Купата на лигата. Веднага след това бе пратен под наем в Лион, а през лятото на 2024-та премина в Страсбург с постоянен трансфер срещу 8,5 милиона евро и клауза за обратно закупуване, от която "сините" не се възползваха. През миналия сезон той отбеляза пет гола и направи девет асистенции в 42 мача с екипа на Страсбург.

Морейра очаква всеки момент разрешение да замине за Милано и да премине медицински прегледи. Привличането му подсилва спекулациите за това, че Рафаел Леао скоро ще напусне Милан.

🚨🔴⚫️ AC Milan agree deal to sign Diego Moreira from RC Strasbourg, here we go!



Verbal agreement with paperwork being prepared at €50m fee plus add-ons and sell-on clause. More details to follow.



Moreira only wanted AC Milan despite bids from Germany and UK. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/N7boxdyNaY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

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