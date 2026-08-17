Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

  • 17 авг 2026 | 16:35
  • 1894
  • 1
Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

Милан е договорил със Страсбург белгийското крило Диего Морейра. Сделката е на стойност 50 милиона евро плюс бонуси и процент от евентуална бъдеща продажба на играча. 22-годишният футболист имаше споразумение с РБ Лайпциг, но преговорите между германския клуб и Страсбург зациклиха, от което се възползваха "росонерите". Според Джанлука ди Марцио за Морейра е имало оферта и от Рома, която е била отхвърлена. Николо Скира пък разкрива, че лявото крило ще подпише договор с Милан до 2031 година, като ще получава по три милиона евро годишно.

Включването на "росонерите" бе доста неочаквано, като пробивът е бил постигнат толкова бързо с помощта на агента Жорже Мендеш.

Челси привлече Морейра като свободен агент през лятото на 2023 година, но той изигра само един мач за лондончани в турнира за Купата на лигата. Веднага след това бе пратен под наем в Лион, а през лятото на 2024-та премина в Страсбург с постоянен трансфер срещу 8,5 милиона евро и клауза за обратно закупуване, от която "сините" не се възползваха. През миналия сезон той отбеляза пет гола и направи девет асистенции в 42 мача с екипа на Страсбург.

Морейра очаква всеки момент разрешение да замине за Милано и да премине медицински прегледи. Привличането му подсилва спекулациите за това, че Рафаел Леао скоро ще напусне Милан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

  • 17 авг 2026 | 16:32
  • 508
  • 0
Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

  • 17 авг 2026 | 16:01
  • 1453
  • 1
Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

  • 17 авг 2026 | 15:29
  • 866
  • 0
Бускетс се завърна в Барселона

Бускетс се завърна в Барселона

  • 17 авг 2026 | 15:21
  • 1311
  • 0
Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

  • 17 авг 2026 | 15:08
  • 1703
  • 0
Украински нападател отказва да играе за Жирона, иска трансфер в Селта

Украински нападател отказва да играе за Жирона, иска трансфер в Селта

  • 17 авг 2026 | 15:01
  • 879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 23617
  • 29
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 20187
  • 129
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 440
  • 0
Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

  • 17 авг 2026 | 11:19
  • 18935
  • 95
Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

  • 17 авг 2026 | 08:00
  • 11334
  • 23
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

  • 17 авг 2026 | 11:34
  • 13872
  • 7