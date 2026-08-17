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Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

  • 17 авг 2026 | 15:29
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Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

Вратарят на Ювентус Микеле Ди Грегорио няма да вземе участие в последната предсезонна контрола на тима за лятото. Стражът не попадна в групата за вътрешната приятелска среща срещу отбора на Некст Джен в понеделник, което е ясен знак за предстоящото привличане на стража на Тотнъм, Гулиелмо Викарио. Според множество източници, Ювентус и Тотнъм са постигнали споразумение за трансфера на Викарио. Очаква се той да се присъедини към „бианконерите“ под наем за един сезон, като в договора ще има опция за закупуване на стойност 8 милиона евро плюс бонуси.

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Предвижда се Викарио да пристигне в Торино още в понеделник, за да премине медицински прегледи и да подпише своя договор. Неговото пристигане слага началото на края за Ди Грегорио като номер едно на Ювентус. 29-годишният вратар, който прекара последните два сезона при „бианконерите“, не успя да впечатли с представянето си през кампания 2026-27. През целия летен трансферен прозорец беше ясно, че ръководството на клуба търси по-класен заместник.

Трансферният специалист Фабрицио Романо твърди, че Ди Грегорио е бил предложен под наем за сезон 2026-27 на френския Марсилия, както и на още един клуб извън Италия. Различни източници твърдят, че по-рано през седмицата вратарят е имал грипоподобни симптоми и не е включен в състава на Ювентус за вътрешната контрола срещу Некст Джен на „Алианц Стейдиъм“.

Потвърден състав на Ювентус за контролата с Некст Джен

Вратари: Перин, Пинсолио, Нава.

Защитници: Челик, Бремер, Гати, Кели, Калулу, Камбиазо, Ругани, Кабал.

Полузащитници: Локатели, Копмейнерс, Д. Луис, Тюрам, Мирети, Маккени.

Нападатели: Консейсао, Коло Муани, Йълдъз, Жегрова, Бога, Алайбегович, Дейвид.

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Снимки: Gettyimages

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