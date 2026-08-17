Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

Жоао Кансело вече е в Барселона. Португалският краен бранител пристигна в понеделник в града с частен полет от Саудитска Арабия и излезе през частния терминал на летище „Ел Прат“, където демонстрира щастието си да се завърне в клуба, който смята за свой дом.

Кансело заяви, че е „много щастлив“ да се завърне, за да финализира преминаването си в Барса, и призна, че отдавна е чакал осъществяването на сделката, която в крайна сметка се е оказала по-сложна от очакваното.

„Мислех, че ще бъде по-лесно, но накрая се усложни. Е, аз съм там, където искам да бъда“, обясни португалецът, който също така призна, че има „голямо желание“ да се присъедини към отбора. „Тренирах една седмица отделно. Не е лесно за един футболист да не играе. Казах на Деко, че или идвам тук, или ще стоя там една година без да играя, получавайки заплатата си.“

Защитникът обясни, че неговият приоритет винаги е бил да се върне в Барса и че е положил усилия, за да си осигури напускането на Ал-Хилал като свободен агент. „Успях да дойда като свободен агент. Положих известни усилия, но най-важното е, че съм щастлив, че семейството ми е щастливо, а това е мястото, където искам да бъда“, отбеляза той.

Кансело отново подчерта връзката си с клуба: „Много харесвам този клуб и това не е отсега, а отпреди. Това е много специален клуб. Тук съм, за да помагам, и се надяваме да спечелим много трофеи.“

Относно новия проект той беше категоричен: „Правим много добър отбор.“

Футболистът пристигна в Барселона с частен полет, организиран от клуба, и след като напусна терминала, вече е пред последните стъпки от операцията, която ще му позволи да облече отново фланелката на „блаугранас“ за трети път. Барса работи по финализирането на медицинските прегледи и подписването на договора, който ще бъде за три сезона, преди да предостави играча на разположение на Ханзи Флик.

Пристигането на Кансело идва след особено напрегнат уикенд в офисите на Барса. Спортното ръководство успя да придвижи напред привличането на португалеца и на Родри – две сделки, които позволяват подсилването на две позиции, считани за важни от германския треньор.

В случая с Кансело, ключът към отключването на операцията беше волята на самия футболист. През последните седмици португалецът настояваше да напусне Ал-Хилал. Първоначално от Рияд бяха поискали между 10 и 15 милиона евро, за да позволят напускането му, но в крайна сметка играчът успя да стане свободен агент, както сам обясни.

🚨🔵🔴 João Cancelo, back to Barcelona: “I am where I want to be!”.



🎥 @victor_nahe pic.twitter.com/D0ROo5LTpt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

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