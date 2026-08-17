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Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

  • 17 авг 2026 | 15:08
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Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

Аюб Буади по всяка вероятност ще стане най-скъпият тийнейджър в историята на Премиър лийг, след като Манчестър Сити финализира трансфера му от Лил. Според информациите "гражданите" ще платят за 18-годишния марокански халф 85,6 милиона паунда (100 милиона евро). Той ще изпревари значително трансферите на Лени Йоро и Антони Марсиал в Манчестър Юнайтед, както и този на Ромео Лавия в Челси. За тримата бяха платени по около 58 милиона паунда.

През юли 2024 година Юнайтед плати именно на Лил първоначална сума от 52,18 милиона паунда за Йоро, като бонусите бяха в размер на 6,73 милиона. Доста години преди това - през септември 2015-а, "червените дяволи" похарчиха 58 милиона с бонусите за Антони Марсиал, който бе привлечен от Монако.

Преди близо три години Челси плати на Саутхамптън първоначална сума от 53 милиона паунда за трансфера на белгийския национал Ромео Лавия. Още пет милиона бяха включени под формата на бонуси.

Тези сделки обаче са нищожни в сравнение с петте най-големи трансфера на тийнейджъри в световния футбол:

165,7 милиона паунда - Килиан Мбапе, на 18 години - ПСЖ го привлича от Монако под наем за цял сезон с опция за откупуване за 180 милиона евро (2017-18)

120 милиона паунда - Ян Диоманде, на 19 години - Реал Мадрид го купува от РБ Лайпциг в сделка на стойност до 140 милиона евро (2026-27)

115 милиона паунда - Джуд Белингам, на 19 години - трансфер от Борусия (Дортмунд) в Реал Мадрид за първоначална сума от 88,5 милиона паунда, като с бонусите стойностт да на сделката може да нарасне до 133,9 милиона евро (2023-24)

113 милиона паунда - Жоао Феликс, на 19 години - подписва с Атлетико Мадрид, идвайки от Бенфика (2019-20)

76,5 милиона паунда - Матайс де Лихт, на 19 години - Ювентус го привлича от Аякс за първоначална сума от 67,5 милиона паунда, но с потенциални допълнителни 9 милиона паунда (2019-20).

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