Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Вицепрезидентът на френския футбол разкритикува федерацията за процеса около назначаването на Зидан

Вицепрезидентът на френския футбол разкритикува федерацията за процеса около назначаването на Зидан

  • 24 юли 2026 | 11:20
  • 732
  • 0

Жан-Мишел Олас, вицепрезидент на Френската футболна федерация, изрази неудовлетвореност от начина, по който беше проведен процесът около назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на националния отбор.

За следващата седмица е насрочена среща, на която да се обсъди въпросът за замяната на Дидие Дешан. Дневен ред беше изпратен на членовете на изпълнителния комитет. Името на Зидан не беше споменато в документа, но личното му присъствие в частта от срещата, посветена на старши треньора на националния отбор, беше задължително.

„Да изпращаме покани в четвъртък за среща, която ще се проведе във вторник? И то по средата на сезон на отпуските, ни повече, ни по-малко? Това е невъзможно за мен. Единствената възможност е да се присъединим чрез видеоконференция. Но това е напълно погрешно, особено като се има предвид, че пресата е научила за това преди нас.

Притеснявам се от този подход... Ако пресконференцията е насрочена за вторник, тогава изпращането на покана преди края на предходната седмица би било много по-демократично и уважително“, цитира "Екип" думите на бившия президент на Лион.

Франция представя Зидан във вторник
Франция представя Зидан във вторник

Олас наистина ще участва в срещата във вторник чрез видеоконференция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

  • 24 юли 2026 | 07:46
  • 4012
  • 6
Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

  • 24 юли 2026 | 07:24
  • 2186
  • 1
Ливърпул може да привлече Винисиус като свободен агент

Ливърпул може да привлече Винисиус като свободен агент

  • 24 юли 2026 | 06:39
  • 7450
  • 6
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 10701
  • 4
Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

  • 24 юли 2026 | 05:43
  • 3099
  • 0
Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

  • 24 юли 2026 | 05:16
  • 4932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 43
  • 0
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 3984
  • 18
ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

  • 24 юли 2026 | 11:07
  • 4922
  • 14
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 1353
  • 0
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 7132
  • 17
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 10701
  • 4