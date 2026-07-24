Вицепрезидентът на френския футбол разкритикува федерацията за процеса около назначаването на Зидан

Жан-Мишел Олас, вицепрезидент на Френската футболна федерация, изрази неудовлетвореност от начина, по който беше проведен процесът около назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на националния отбор.

За следващата седмица е насрочена среща, на която да се обсъди въпросът за замяната на Дидие Дешан. Дневен ред беше изпратен на членовете на изпълнителния комитет. Името на Зидан не беше споменато в документа, но личното му присъствие в частта от срещата, посветена на старши треньора на националния отбор, беше задължително.

🚨🚨 Jean-Michel Aulas 🇫🇷, membre du comex, N’APPRÉCIE GUÈRE LA NOMINATION SOUDAINE DE ZIDANE 🇫🇷 À LA TÊTE DES BLEUS SANS QUE PERSONNE N’AIT EU D’INFORMATIONS au sein de la Fédération ("recrutement classé secret défense")… 😕



Ce jeudi, une convocation a été adressée aux membres… pic.twitter.com/TAmusbCOzi — Actu Foot (@ActuFoot_) July 23, 2026

„Да изпращаме покани в четвъртък за среща, която ще се проведе във вторник? И то по средата на сезон на отпуските, ни повече, ни по-малко? Това е невъзможно за мен. Единствената възможност е да се присъединим чрез видеоконференция. Но това е напълно погрешно, особено като се има предвид, че пресата е научила за това преди нас.

Притеснявам се от този подход... Ако пресконференцията е насрочена за вторник, тогава изпращането на покана преди края на предходната седмица би било много по-демократично и уважително“, цитира "Екип" думите на бившия президент на Лион.

Франция представя Зидан във вторник

Олас наистина ще участва в срещата във вторник чрез видеоконференция.

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