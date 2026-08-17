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Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

  • 17 авг 2026 | 16:32
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Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

Карим Бензема може да прекрати договора си със саудитския клуб Ал-Хилал, твърди вестник "АС". Изданието допълва, че треньорът Симоне Индзаги не смята да разчита на бившия нападател на Реал Мадрид, а клубът иска да привлече на негово място Оли Уоткинс. Бензема е поискал да получи пълния размер на заплатата си за последната година от договора си, преди да напусне клуба. Този ход не е бил приет добре от ръководството на Ал-Хилал и на лигата. Проблемът обаче е, че част от заплатата на бившия футболист на Лион се поема от Саудитската професионална лига, което сериозно би усложнило евентуалното му напускане, тъй като ще е необходимо споразумение както с клуба, така и с първенството.

От Ал-Хилал желаят да привлекат Оли Уоткинс, който договор с Астън Вила до 2028 г. Нападателят от доста време е свързван с напускане на бирмингамци, но не е ясно дали от "Вила Парк" ще се съгласят да го пуснат толкова късно през трансферния прозорец. Междувременно правилата за броя на чуждестранните играчи в Саудитска Арабия се променят. В официални мачове от първенството всеки клуб ще може да регистрира само осем чужденци в групата за мача. За Купата на Краля и Суперкупата на Саудитска Арабия обаче вече ще бъдат разрешени десет чуждестранни играчи.

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Снимки: Gettyimages

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