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  3. Ману Коне: Да видим разочарованието в очите на феновете, ни къса сърцата

Ману Коне: Да видим разочарованието в очите на феновете, ни къса сърцата

  • 21 юли 2026 | 21:45
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Халфът на националния тим на Франция Ману Коне, който изигра първия си голям шампионат на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, беше много афектиран няколко дни след края на турнира. Той избухна в сълзи след загубата от Испания с 0:2 в полуфинала на Мондиала.

"Не успяхме да изпълним мисията си. Дните минават, но болката остава. Да видим разочарованието в очите ви, ни къса сърцата", написа футболистът на Рома в профила си в Инстаграм.

"Винаги ще бъда безкрайно благодарен, че изиграх първото си Световно първенство, като представлявах Франция", написа още халфът, който бе част от олимпийския тим на Франция на Тиери Анри, играл финал на Игрите в Париж през 2024. 

"Мисля, че "благодаря" не е достатъчно силна дума за треньора, щаба и за всички хора, които работиха в сянка, за да бъдем при най-добрите условия. Искахме да ви направим най-добрия подарък. Искахме да предложим и голям празник за всички привърженици, но се получи така. С гордост, вяра и вашата подкрепа ще се вдигнем", обеща той.

Към френския халф вече има интерес от много големи клубове в Европа, сред които и Манчестър Юнайтед

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Снимки: Imago

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