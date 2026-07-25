Кан и Швайнщайгер предупредиха, че Клоп ще има много трудна задача като селекционер на Германия

Юрген Клоп е правилният избор за треньор на Германия, но е изправен пред огромни предизвикателства, предупредиха бившите национали и легенди на Байерн (Мюнхен) Оливер Кан и Бастиан Швайнщайгер.

Клоп: В идеалния случай това ще е върхът в кариерата ми, в деня, в който не ме искате - веднага си тръгвам

Кан каза в телевизионното предаване BR24Sport, че "вярва, че няма да е толкова лесно, колкото мнозина смятат. Вярвам, че проблемите със сигурност са по-дълбоки."

Бившият вратар и изпълнителен директор на Байерн каза още, че Клоп е изправен пред много ключови въпроси в новата си роля в Германската футболна федерация (DFB). "Какви играчи искате да развиете през следващите години? Какви играчи искате на първо място? Как искате да играете футбол?", попита Кан.

Той говори в кулоарите на благотворителното голф събитие за Купата на Бастиан Швайнщайгер, а неговият инициатор Швайнщайгер се съгласи, че бившият треньор на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул Клоп има голямата задача да превърне Германия отново във велика футболна сила.

Oliver Kahn warnt vor zu hohen Erwartungen an den neuen Bundestrainer – auch Schweinsteiger spricht von einer riesigen Aufgabe. https://t.co/N8Tl8oJtVB pic.twitter.com/sEodaFOp0p — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) July 25, 2026

"Очакванията, разбира се, са много високи. Трябва да започнеш да изграждаш всичко от нулата", каза световният шампион от 2014 година Швайнщайгер. "Ще бъде доста голямо предизвикателство за него, но той е отличен мениджър. Мисля, че Юрген Клоп е правилният мениджър за настоящата ситуация", добави той.

Кан все пак се съгласи, че Клоп е "много опитен човек, който със сигурност може да промени нещата".

Швайнщайгер и Кан в един глас: Германия загуби идентичността си

59-годишният Клоп беше потвърден като треньор в петък, наследявайки Юлиан Нагелсман, който подаде оставка по-рано през месеца след третото поредно фиаско на Световното първенство за Германия - отпадането от 1/16 финала срещу Парагвай след дузпи.

Бившият мениджър на Ливърпул подписа договор до 2030 година и ще започне с четири мача от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Сърбия и Гърция (два пъти) между 24 септември и 4 октомври. Дебютът му ще е гостуване на "лалетата".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google