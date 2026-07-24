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Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

  • 24 юли 2026 | 14:31
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Агентът на Юрген Клоп - Марк Косицке, е назначен за позиция в новата структура на Германския футболен съюз (DFB) под ръководството на бившия мениджър на Ливърпул и Борусия (Дортмунд).

55-годишният мениджър ще отговаря за стратегията, развитието и иновациите, разясни Клоп при представянето си като старши треньор на четирикратния световен шампион във Франкфурт днес.

Косицке е до Клоп от около две десетилетия. Той ще се счита за външен консултант и няма да бъде член на персонала на Германската футболна централа.

Клоп каза, че се нуждае от неговия "близък довереник", защото въпреки че добрият футбол сега е приоритет, във Федерацията "трябва да променят много други неща, като има нужда от хора, които могат да правят това в екип".

Клоп: В идеалния случай това ще е върхът в кариерата ми, в деня, в който не ме искате - веднага си тръгвам
Клоп: В идеалния случай това ще е върхът в кариерата ми, в деня, в който не ме искате - веднага си тръгвам

Президентът на DFB Бернд Нойендорф добави: "Беше съвсем ясно, че двете неща са толкова тясно преплетени, че могат да бъдат само в пакет".

"Билд" съобщава още, че Косицке вече няма да бъде агент на други треньори.

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