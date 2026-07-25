Мертезакер: Германският футбол е оставил дълбок отпечатък върху живота ми, нямам търпение да го поведа към бъдещето

Новоназначеният управляващ директор по спорта към Германския футболен съюз (DFB) Пер Мертезакер написа дълго послание в социалните мрежи, в което изрази вълнението си от предстоящата работа.

Преструктурирането в Германия продължава с назначението на Пер Мертезакер

Световният шампион от 2014 г. ще встъпи в длъжност с началото на новата 2027 г. и ще остане на поста поне до края на 2030 г. Мертезакер ще наследи Андреас Ретиг и ще отговаря за надзора на всички национални футболни отбори на Германия, младежките академии и структурното развитие.

По този повод бившият бранител на Арсенал написа:

Der deutsche Fußball hat mein Leben geprägt.



1996 werde ich den Moment nie vergessen, als Oliver Bierhoff Deutschland mit seinem Golden Goal zum Europameister schoss. Aus Begeisterung wurde Leidenschaft.



2002 fieberte ich als Fan beim WM-Finale mit. 2004 veränderte ein Anruf… pic.twitter.com/166Jc6AMoJ — Per Mertesacker (@mertesacker) July 24, 2026

“Немският футбол е оставил дълбок отпечатък върху живота ми.Никога няма да забравя момента през 1996 г., когато Оливер Бирхоф изстреля Германия към титлата на европейски шампион със своя „златен гол“. Възторгът се превърна в страст.



През 2002 г. като фен с трепет следях финала на Световното първенство. През 2004 г. едно обаждане от Юрген Клинсман промени живота ми – получих възможност да стана част от националния отбор.



Последваха десет незабравими години, пет големи турнира, при които всеки път достигахме поне полуфиналите, и накрая, през 2014 г., титлата на световни шампиони.



Когато погледна назад към моя път, виждам преди всичко последователност: ТСВ Патенсен, Хановер 96, Вердер Бремен, Арсенал Лондон – четири клуба, които ме формираха. И десет години, през които с гордост носех екипа на националния отбор.



Германският футбол е и остава дело на сърцето за милиони хора. Той свързва поколенията и създава моменти, които остават завинаги.Сега, когато получавам шанса да поема отговорност в DFB от 2027 г., това ме изпълва с голяма смиреност.



Да развивам германския футбол и преди всичко младите таланти е огромна задача и точно това е моята мотивация.Благодаря ви за доверието. Нямам търпение да поведа германския футбол към бъдещето заедно с много страхотни хора”.

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Мертезакер има сериозен опит в младежкия футбол, като ръководи академията именно на Арсенал в продължение на осем години. Назначението му е част от промените в структурите на германския футбол, който търси възраждането си след поредния провал на Световно първенство. Вчера официално бе обявен и новият селекционер на Германия Юрген Клоп.

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