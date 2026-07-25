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Мертезакер: Германският футбол е оставил дълбок отпечатък върху живота ми, нямам търпение да го поведа към бъдещето

  • 25 юли 2026 | 14:40
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Новоназначеният управляващ директор по спорта към Германския футболен съюз (DFB) Пер Мертезакер написа дълго послание в социалните мрежи, в което изрази вълнението си от предстоящата работа.

Преструктурирането в Германия продължава с назначението на Пер Мертезакер
Преструктурирането в Германия продължава с назначението на Пер Мертезакер

Световният шампион от 2014 г. ще встъпи в длъжност с началото на новата 2027 г. и ще остане на поста поне до края на 2030 г. Мертезакер ще наследи Андреас Ретиг и ще отговаря за надзора на всички национални футболни отбори на Германия, младежките академии и структурното развитие.

По този повод бившият бранител на Арсенал написа:

Немският футбол е оставил дълбок отпечатък върху живота ми.Никога няма да забравя момента през 1996 г., когато Оливер Бирхоф изстреля Германия към титлата на европейски шампион със своя „златен гол“. Възторгът се превърна в страст.

През 2002 г. като фен с трепет следях финала на Световното първенство. През 2004 г. едно обаждане от Юрген Клинсман промени живота ми – получих възможност да стана част от националния отбор.

Последваха десет незабравими години, пет големи турнира, при които всеки път достигахме поне полуфиналите, и накрая, през 2014 г., титлата на световни шампиони.

Когато погледна назад към моя път, виждам преди всичко последователност: ТСВ Патенсен, Хановер 96, Вердер Бремен, Арсенал Лондон – четири клуба, които ме формираха. И десет години, през които с гордост носех екипа на националния отбор.

Германският футбол е и остава дело на сърцето за милиони хора. Той свързва поколенията и създава моменти, които остават завинаги.Сега, когато получавам шанса да поема отговорност в DFB от 2027 г., това ме изпълва с голяма смиреност.

Да развивам германския футбол и преди всичко младите таланти е огромна задача и точно това е моята мотивация.Благодаря ви за доверието. Нямам търпение да поведа германския футбол към бъдещето заедно с много страхотни хора”.

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Мертезакер има сериозен опит в младежкия футбол, като ръководи академията именно на Арсенал в продължение на осем години. Назначението му е част от промените в структурите на германския футбол, който търси възраждането си след поредния провал на Световно първенство. Вчера официално бе обявен и новият селекционер на Германия Юрген Клоп.

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