Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа

Европейските вечери продължават с пълна сила днес, когато 9 мача от квалификациите на Лига Европа ще приковат вниманието на футболните фенове. Програмата предлага интригуващи сблъсъци, в които някои от най-популярните отбори на Балканите и Иберийския полуостров ще търсят своето място в следващата фаза на турнира.

Българският представител ЦСКА ще има тежко гостуване на Карабах. "Червените" заминаха за Азербайджан с понижено настроение след разочароващия старт на първенството срещу Славия (1:1), а напрежението върху старши треньора Христо Янев се покачва все повече. Домакините са много сериозен съперник и неслучайно през миналия сезон преодоляха турнирната фаза на Шампионската лига, но пък не успяха да триумфират на домашната сцена, където бяха изпреварени от Сабах.

Един от най-очакваните мачове днес е сблъсъкът между украинския гранд Динамо (Киев) и гръцкия ПАОК. Загубилият от тази двойка ще се изправи срещу "червените", ако те отпаднат от Карабах. Срещата е насрочена за 20:00 часа и ще се играе на неутрален терен в Полша. ПАОК ще бъде без българския национал Кирил Десподов, който продължава да се възстановява от контузия.

Португалският гигант Бенфика ще гостува на стадион „Кибунпарк“ на швейцарския Санкт Гален от 21:00 часа. Лисабонските „орли“ са свикнали да мерят сили с най-добрите в Шампионска лига, но през тозисезон ще трябва да се задоволят с Лига Европа. Бенфика влиза в този квалификационен цикъл след серия от контроли, в които показаха колебливи резултати, но направи добра селекция и със сигурност е в ролята на фаворит.

Ференцварош ще гостува в Нидерландия на Твенте, като мачът ще се играе на стадион „Де Гролш Весте“ от 21:00 часа. Унгарският гранд започна силно сезона, след като в предишния кръг отстрани Войводина с общ резултат 5:1. За Твенте това ще е първи официален двубой и футболистите със сигурност не са в оптимална форма, но ще се опитат да вземат аванс преди реванша в Будапеща.

Внимание заслужава и двубоят между Хайдук (Сплит) и Пафос, който започва в 19:00 часа. Бешикташ ще е домакин на Мидтиланд в 21:00 часа, а час по-рано Андерлехт ще гостува на шведския Хамарби.

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