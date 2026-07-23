Разочароващ дебют за Марко Силва начело на Бенфика

Бенфика загуби първия си официален мач за сезона. Португалският гранд отстъпи с 1:2 на Санкт Гален в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше и официален дебют начело на "орлите" за старши треньора Марко Силва, който замени на поста Жозе Моуриньо.

Санкт Гален създаде повече и по-чисти положения. Домакините излязоха напред в 37-ата минута след самостоятелен пробив на Алиу Балде. Нападателят на швейцарския тим влезе в наказателното поле и от малък ъгъл успя да изненада стража на Бенфика Анатолий Трубин.

В края на полувремето Рафа Силва възстанови равенството. Евангелос Павлидис пусна хитър пас към своя съотборник, а той технично преодоля Лоурънс Ати за 1:1.

Победното попадение за Санкт Гален падна в 80-ата минута. Центриране от статично положение завари неподготвена защитата на Бенфика и оставеният непокрит на далечната греда Том Гаал прати топката с глава в мрежата.

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