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Лудогорец разочарова срещу Апоел Тел Авив - на живо след загубата на "орлите" с 0:2 като гост
  1. Sportal.bg
  2. Хайдук (Сплит)
  3. Хайдук взе комфортен аванс срещу Пафос

Хайдук взе комфортен аванс срещу Пафос

  • 24 юли 2026 | 00:01
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Хайдук взе комфортен аванс срещу Пафос

Хърватският вицешампион Хайдук (Сплит) записа убедителен успех от 2:0 при домакинството си от втория предварителен кръг на Лига Европа срещу кипърския Пафос. И двете попадения паднаха след почивката, когато Микеле Шего откри резултата в 54-ата минута, а в 64-ата Дарио Мелняк покачи.

Островитяните сега започват европейската си кампания, докато играчите от Западните Балкани сега се включиха в надпреварата, след като в миналия кръг елиминираха Жилина също след успех с 2:0 в първия мач, поражение с 1:2 в реванша и победа в общия резултат с 3:2. Дали сценарият ще се повтори в битките с Пафос, остава да разберем в ответния двубой идната седмица на 30-и юли (четвъртък) от 20:00 часа българско време.

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