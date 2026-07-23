Макаби разби Шериф и гледа към ЦСКА или Карабах

Отборът на Макаби (Тел Авив) почти си гарантира класирането в третия предварителен кръг на Лига Европа, след като разби като гост Шериф (Тираспол) с 5:0 в среща от втория кръг на пресявките на надпреварата.

Starting five 🟨 pic.twitter.com/QXPPE2zs6w — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) July 23, 2026

Срещата бе важна за българския футбол, тъй като победителят от тази двойка ще срещне в третия кръг ЦСКА, ако "червените" преодолеят Карабах. Носителят на Купата на България взе нулево равенство при визитата на Баку.

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Израелците вкараха попадения и през двете полувремена за изразителния успех. Сайед Абу Фарки (5’) и Дор Перец (29’) дадоха солиден аванс на гостите до почивката.

סייד עם השער הראשון שלנו באירופה העונה! pic.twitter.com/yeioalLKHD — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) July 23, 2026

През втората част Сагив Йехезкел (53’) оформи класиката, Фарки (74’) направи преднината разгромна с второто си попадение за вечерта, което падна от дузпа, а Исуф Сисоко (78’) тотално довърши съперника.

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Реваншът е точно след седмица на 30-и юли (четвъртък) от 19:00 часа българско време, като той логично няма да бъде на израелска земя, където на практика международни спортни срещи с много малко изключения не се провеждат от 2023 г. насам заради влошената обстановка покрай кризата в Близкия Изток. Така двубоят предстои да се изиграе на Аджарабет Арена в грузинския град Батуми на стадион „Аджарабет Арена“.



СНИМКА: Maccabi Tel Aviv FC// TWITTER

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