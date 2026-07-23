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Макаби разби Шериф и гледа към ЦСКА или Карабах

  • 23 юли 2026 | 22:05
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Макаби разби Шериф и гледа към ЦСКА или Карабах

Отборът на Макаби (Тел Авив) почти си гарантира класирането в третия предварителен кръг на Лига Европа, след като разби като гост Шериф (Тираспол) с 5:0 в среща от втория кръг на пресявките на надпреварата.

Срещата бе важна за българския футбол, тъй като победителят от тази двойка ще срещне в третия кръг ЦСКА, ако "червените" преодолеят Карабах. Носителят на Купата на България взе нулево равенство при визитата на Баку.

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София
ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

Израелците вкараха попадения и през двете полувремена за изразителния успех. Сайед Абу Фарки (5’) и Дор Перец (29’) дадоха солиден аванс на гостите до почивката.

През втората част Сагив Йехезкел (53’) оформи класиката, Фарки (74’) направи преднината разгромна с второто си попадение за вечерта, което падна от дузпа, а Исуф Сисоко (78’) тотално довърши съперника.

Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа
Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа

Реваншът е точно след седмица на 30-и юли (четвъртък) от 19:00 часа българско време, като той логично няма да бъде на израелска земя, където на практика международни спортни срещи с много малко изключения не се провеждат от 2023 г. насам заради влошената обстановка покрай кризата в Близкия Изток. Така двубоят предстои да се изиграе на Аджарабет Арена в грузинския град Батуми на стадион „Аджарабет Арена“.

СНИМКА: Maccabi Tel Aviv FC// TWITTER

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