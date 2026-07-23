Андерлехт изпусна шведи с човек по-малко

Белгийският гранд Андерлехт започна колебливо кампанията си в Лига Европа, след като направи равенство 1:1 при гостуването на шведския Хамарби в първи мач от втория предварителен кръг на турнира.

Белгийците поведоха в резултата още в 6-ата минута с гол на Данило Сикан, но вместо да затворят мача, те допуснаха фатална грешка и останаха с човек по-малко около четвърт час преди края на редовното време. Това се случи в 78-ата минута, когато Нейтън-Дилън Салиба получи втори жълт картон и отиде под душовете предсрочно. Така логичното се случи и в 89-ата минута шведите измъкнаха равенството след гол на ганайския халф Франк Аджей Дж.

Реваншът в Белгия е точно след седмица на 30-и юли (четвъртък) от 21:30 часа българско време. Победителят от двойката ще се изправи срещу по-силния измежду Динамо (Киев) и ПАОК в спор за място в плейофната фаза. Там гърците имат аванс от 3:2 след първия мач.

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