Ференцварош излъга Твенте

Традиционният български дразнител Ференцварош продължи убедителното си представяне в европейските клубни турнири и през настоящия сезон, след като удари с 2:1 Твенте при визитата си в Нидерландия от първия мач във втория предварителен кръг на Лига Европа. Лени Джоузеф изведе “маджарите” напред в 14-ата минута, а след него Аске Аделгаард изравни в 38-ата. Така срещата отиваше към равенство, но Джоузеф вкара втори гол за унгарците в 80-ата минута и им даде сериозно самочувствие за ответния мач в Будапеща.

Реваншът е точно след седмица на 30-и юли (четвъртък) от 21:30 часа българско време.

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