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Лудогорец разочарова срещу Апоел Тел Авив - на живо след загубата на "орлите" с 0:2 като гост
  1. Sportal.bg
  2. Твенте
  3. Ференцварош излъга Твенте

Ференцварош излъга Твенте

  • 23 юли 2026 | 23:21
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Ференцварош излъга Твенте

Традиционният български дразнител Ференцварош продължи убедителното си представяне в европейските клубни турнири и през настоящия сезон, след като удари с 2:1 Твенте при визитата си в Нидерландия от първия мач във втория предварителен кръг на Лига Европа. Лени Джоузеф изведе “маджарите” напред в 14-ата минута, а след него Аске Аделгаард изравни в 38-ата. Така срещата отиваше към равенство, но Джоузеф вкара втори гол за унгарците в 80-ата минута и им даде сериозно самочувствие за ответния мач в Будапеща.

Реваншът е точно след седмица на 30-и юли (четвъртък) от 21:30 часа българско време.

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