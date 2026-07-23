Ранен червен картон помогна на "черните орли" да разперят криле

Бешикташ взе минимален аванс срещу датския Мидтиланд във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Грандът от Истанбул спечели първия си официален мач за сезона с 1:0, а попадението реализира Оркун Кьокчу.

Ключов значение за изхода на двубоя имаше червеният картон на Фрайдей Етим от Мидтиланд. Нигерийският нападател беше изгонен още в 15-ата минута след груб шпагат в краката на Тиаго Джало. С човек повече Бешикташ доминираше в срещата, но не можа да си осигури по-солидна преднина.

Единственият гол падна в 26-ата минута, а негов автор стана Кьокчу. Турският национал беше намерен на границата на наказателното поле от Вацлав Черни и с много прецизен удар не остави шансове на вратаря Елиас Олафсон.

През второто полувреме надмощието на Бешикташ беше още по-отчетливо. Домакините притежаваха топката в 80% от игровото време, но направиха доста пропуски и със сигурност ги чака тежък реванш в Дания.

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