Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец разочарова срещу Апоел Тел Авив - на живо след загубата на "орлите" с 0:2 като гост
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. Ранен червен картон помогна на "черните орли" да разперят криле

Ранен червен картон помогна на "черните орли" да разперят криле

  • 23 юли 2026 | 23:08
  • 623
  • 0
Ранен червен картон помогна на "черните орли" да разперят криле

Бешикташ взе минимален аванс срещу датския Мидтиланд във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Грандът от Истанбул спечели първия си официален мач за сезона с 1:0, а попадението реализира Оркун Кьокчу.

Ключов значение за изхода на двубоя имаше червеният картон на Фрайдей Етим от Мидтиланд. Нигерийският нападател беше изгонен още в 15-ата минута след груб шпагат в краката на Тиаго Джало. С човек повече Бешикташ доминираше в срещата, но не можа да си осигури по-солидна преднина.

Единственият гол падна в 26-ата минута, а негов автор стана Кьокчу. Турският национал беше намерен на границата на наказателното поле от Вацлав Черни и с много прецизен удар не остави шансове на вратаря Елиас Олафсон.

През второто полувреме надмощието на Бешикташ беше още по-отчетливо. Домакините притежаваха топката в 80% от игровото време, но направиха доста пропуски и със сигурност ги чака тежък реванш в Дания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

  • 23 юли 2026 | 21:22
  • 3962
  • 0
Квалификациите в Лига Европа продължиха с голяма изненада и позитивен български резултат

Квалификациите в Лига Европа продължиха с голяма изненада и позитивен български резултат

  • 24 юли 2026 | 00:02
  • 7574
  • 4
Лига на конференциите: играят се мачовете от втория квалификационен кръг

Лига на конференциите: играят се мачовете от втория квалификационен кръг

  • 23 юли 2026 | 23:06
  • 7031
  • 1
Съотборник на Груев се мести в САЩ

Съотборник на Груев се мести в САЩ

  • 23 юли 2026 | 20:42
  • 1004
  • 0
От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

  • 23 юли 2026 | 20:06
  • 6466
  • 6
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

  • 23 юли 2026 | 19:47
  • 15911
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 103453
  • 590
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

  • 23 юли 2026 | 23:27
  • 37521
  • 149
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 28839
  • 72
Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 23:49
  • 2016
  • 2
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 50196
  • 54
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 24 юли 2026 | 19:26
  • 11644
  • 8