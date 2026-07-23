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Чехи излъгаха норвежци в Лига Европа

  • 23 юли 2026 | 22:10
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Чехи излъгаха норвежци в Лига Европа

Чешкият Храдец Кралове записа ценна минимална победа с 1:0 при гостуването си на норвежкия Тромсьо в срещата от втория предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят отиваше към нулево равенство, но в 85-ата минута Мик ван Бюрен от гостите вкара победния гол. В 53-ата пък Йенс Йерто-Дал от скандинавците пропусна дузпа.

Реваншът в Чехия е точно след седмица на 30-и юли (четвъртък) от 20:00 часа българско време. По-силният от тази двойка ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Бешикташ и Мидтиланд.

СНИМКА: FC HRADEC KRÁLOVÉ// FACEBOOK

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