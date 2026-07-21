Анализът на паузите за хидратация на СП разби голям мит

МИГЕЛ АНХЕЛ ГАРСИЯ, “Марка”



Световното първенство се игра при температури над 30 градуса на половин дузина стадиони, което доведе до една повтаряща се гледка: двата отбора се отправят към страничните линии около 23-тата и 67-ата минута, заобиколени от бутилки, кърпи и импровизирани тактически дъски. Хидратиращата пауза се роди като здравна мярка, но треньорите се опитаха да я използват като скрит таймаут, от който да извлекат предимство. Въпросът е дали тя наистина е имала въздействие. Дали тези три минути променят мачове, или просто ги прекъсват. Вече имаше някои много интересни предварителни анализи, но в „Марка“ решихме да изчакаме пълната картина, преди да си извадим заключения.

За да отговорим на този въпрос, прегледахме графиките за контрол на мача на „Дриблаб“ от всичките 104 срещи на турнира (т.нар. „Моментум“, който видяхме във всеки мач от Световното), които измерват минута по минута опасността, създадена от всеки отбор чрез показателя „xThreat“ или „очаквана заплаха“. За всяка пауза – общо 208 – сравнихме петте минути преди и след нея, а когато промяната изискваше контекст, разширихме прозореца до десет минути. Всяка пауза беше класифицирана в една от седем категории: от нулев ефект до пълно обръщане на доминацията, преминавайки през засилване на надмощието на водещия отбор, реакция на доминирания или случаи, повлияни от близък гол или червен картон.

Редно е да предупредим от самото начало: повечето паузи не промениха нищо, което вече не се променяше. Но когато съвпаднаха с обрат, този обрат имаше предпочитана посока. И тя е противно на интуицията.

Масовото схващане е, че паузата е спасителен пояс за отбора, който страда: позволява му да си поеме дъх, да се прегрупира, да получи инструкции. Графиките обаче разказват друга история. Най-често срещаната категория в турнира, с малко над една трета от случаите, е засилването на надмощието на отбора, който вече е доминирал преди прекъсването. Този, който е влизал по-добре в паузата, е излизал също толкова добре или по-добре от нея в 73 от 208 анализирани прозореца. Реакциите на доминирания отбор са около 16%, а ясните обрати в доминацията – едва 6%.

Има един нюанс, който подкрепя половината от историята. Когато предишната доминация е била изключителна – пикове на заплаха далеч над нормалното точно преди паузата – прекъсването почти винаги я е спирало. Това е моделът на неутрализация, присъстващ в 15% от случаите: мачът се „охлажда“, кулминацията не оцелява след подновяването на играта. Това се случи на Испания срещу Уругвай, която стигна до 23-тата минута в истинска вихрушка (0,13 xThreat) и излезе от паузата в равен мач за четвърт час. Случи се и на Турция срещу Австралия, спряна в най-добрия си момент в 68-ата минута и наказана с гол за 2:0 шест минути по-късно. Същото сполетя и Панама срещу Хърватия, когато беше най-близо до изравняването.

Като се сумират категориите, балансът е изненадващо равностоен: паузата е облагодетелствала доминиращия отбор в 36% от случаите и му е навредила – чрез реакция, обрат или „охлаждане“ – в 37%. Това равенство е причината, поради която никое гръмко заглавие за ефекта на паузите не издържа на проверката с данните. Това, което обаче издържа, е асиметрията в интензивността: засилването на доминацията е било по-често и по-трайно; реакциите на доминирания – по-кратки и с по-малка награда.

Връзката става най-очевидна при головете. Минутите 27-31 и 72-77, непосредствено след всяка пауза, концентрират дял от головете, който трудно може да се припише на случайността: преброихме около 25 попадения в петте минути след подновяване на играта, срещу около 15 в петте минути преди това. САЩ вкараха за 1:0 срещу Парагвай в 31-вата минута, четири минути след първата пауза и след като излязоха на по-висока скорост. Норвегия направи същото срещу Ирак в 29-ата минута. Испания, срещу Белгия и Австрия, превърна и двете подновявания в голове преди 36-ата минута.

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Сред тези голове е редно да се разграничат два типа. Повечето затвърждават подобрение, което вече е било видимо в кривата на играта: отборът излиза по-добре, натрупва опасност и завършва атаката. Но съществува и една по-обезпокоителна група – тази на незабавния гол без предварително подобрение. Нидерландия беше подложена на натиск от Мароко в продължение на 20 минути на осминафиналите, когато дойде паузата в 69-ата минута; в 72-рата вече беше отбелязала. Кот д'Ивоар изравни срещу Норвегия в 74-тата минута, пет минути след пауза, която пресече рязко норвежкия устрем. Канада вкара гол на Швейцария в 76-ата минута, три минути след подновяването. В тези случаи паузата действа по-малко като почивка и повече като прекъсвач.

Най-чистият пример от турнира е полуфиналът между Норвегия и Англия. Англичаните стигнаха до първата пауза в най-силната си фаза, с пик от 0,10 xThreat в периода 21-24-ата минута. След подновяването мачът се обърна с тях на терена: Норвегия направи най-добрата си серия и отбеляза в 37-ата минута. Интензивна доминация, прекъсване и обрат с гол: пълната последователност.

Мачът Турция - САЩ заслужава отделна глава, защото един и същи отбор беше ощетен и от двете паузи. След първата почивка за хидратация Турция премина от неутрален мач към петнадесетминутна експлозия, която доведе до гол в 31-вата минута. След втората обаче прекъсването спря най-добрата фаза в играта на американците и срещата се изплъзна от контрола на тима, воден от Почетино.

След това идва ред на Аржентина, която превърна подновяванията на играта в свой състезателен модел. Срещу Австрия паузата раздели най-слабия им период от фазата, в която отбелязаха за 1:0. В осминафиналите срещу Египет, при резултат 0:2 в 67-ата минута, отборът излезе от втората почивка с най-високия пик на интензитет в целия си турнир (0,16) и с два гола в 79-ата и 83-ата минута предреши обрата.

Срещу Англия нарастващото им превъзходство от 60-ата минута нататък стана постоянно след паузата в 69-ата, което доведе до голове в 84-ата и 92-ата минута. Вярно е, че резултатът във всички тези случаи изискваше реакция. Но синхронът между скока в интензитета и подновяването на играта се повтаря твърде често при един и същи отбор, за да бъде пренебрегнат.

От другата страна на везната е Чехия, която представи най-постоянната негативна серия в турнира, въпреки че изигра само три мача. Почивките прекъснаха най-добрите им моменти срещу Южна Корея – на два пъти – и срещу Мексико. Паузата през второто полувреме срещу Южна Африка пък предшестваше гола, който им костваше равенството в 83-ата минута. Бразилия също не се представи добре в тези ситуации: допусна гол от Япония веднага след подновяване на играта и стана свидетел как Норвегия превърна паузата в 68-ата минута на осминафинала в траен натиск, който в крайна сметка ги елиминира.

Шампионът заслужава специално внимание, защото представянето му в турнира го очертава като най-добрия „консолидатор“. От неговите 16 почивки повечето доведоха до засилване на доминацията, която вече притежаваше, а три завършиха с гол веднага след подновяването. Голът за 1:0 срещу Белгия на четвъртфиналите дойде в 31-вата минута, пет минути след първата пауза. Попадението за 1:0 срещу Австрия падна в 36-ата минута, след като отборът се завърна от почивката с най-агресивната си фаза в мача. Голът срещу Португалия в 90-ата минута пък увенча петнадесетминутен период на нарастващ натиск, започнал веднага след паузата в 68-ата минута.

Изключението потвърждава нюанса, който пронизва целия анализ. Срещу Уругвай испанският национален отбор стигна до първата почивка в разгара на своя щурм, с най-високия пик на показателя „екс-трет“ (xThreat) в груповата фаза, но излезе от нея за петнадесет минути равностойна игра. Голът в 43-ата минута дойде в много по-спокоен контекст.

Във финала, от друга страна, почивките почти не повлияха на кривата на представяне, която вече беше в тяхна полза: умерен контрол преди и след тях, а голът в продълженията дойде далеч от всякакво подновяване на играта. Испания се възползва от „охлажданията“, когато мачът беше жив, и ги игнорира, когато вече го контролираше.

Всичко изброено дотук описва времеви съвпадения, а не причинно-следствени връзки. Втората почивка съвпада с класическия прозорец за смени и без да се съпоставят данните с промените във всеки мач, е невъзможно да се отдели „ефектът на охлаждането“ от ефекта на тройната смяна в 70-ата минута. Резултатът също влияе в същата посока: отбор, който губи в този етап, ще атакува със или без прекъсване. А случаите със силно въздействие са около петнадесет от над 200 анализирани прозореца; средностатистическият мач излизаше от почивките си по същия начин, по който влизаше в тях.

С тези уговорки моделът е ясен: почивките на това Световно първенство рядко спасяваха отбора, който страдаше, и често даваха нов тласък на този, който доминираше. Единственият, който систематично понасяше щети, беше отборът, който влизаше в тях в разгара на офанзивен екстаз. Понякога три минути с бутилки вода и тактически указания са достатъчни, за да угасят 20 минути футбол. Въпросът е дали тази пауза ще се наложи за постоянно и ако това стане, дали ще остави реален отпечатък отвъд рекламния.

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