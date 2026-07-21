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Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

  • 21 юли 2026 | 19:09
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Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

Ръководството на Лудогорец обяви силен транфер! Младежкият национал на Бразилия Натан Фернандес ще играе за "орлите" като преотстъпен от Ботафого.

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"Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

ПФК Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. След успешно финализирани преговори между двата клуба, бързоногото крило ще играе за “орлите” като преотстъпен, а в договора е заложена и опция за неговото закупуване.

21-годишният Натан пристига в Разград с впечатляващ опит въпреки младата си възраст. В периода 2022–2025 година той записва 61 официални мача с екипа на Гремио, а след трансфера си в Ботафого срещу солидна сума през 2025 година изиграва още 29 срещи за клуба. Отбелязва 5 гола.

В момента Натан тренира с Лудогорец, като клубът работи по финализиране на документалните процедури по картотекирането на играча.

През 2025 година Натан прави дебют за младежкия национален отбор на Бразилия. До момента той има 5 мача с националната фланелка, като в селекцията звездата на Борнемут Раян е негова резерва.

„Знам какъв отбор е Лудогорец и какви цели преследва. Трябва да си върнем титлата и да се представим силно в европейските клубни турнири“, коментира Натан след финализирането на трансфера си.

Бразилецът е третото ново попълнение на Лудогорец през това лято след привличането на Михаил Полендаков и Хосам Абделмагид.

Ръководството, треньорският щаб и всички в клуба пожелават на Натан много успехи с екипа на Лудогорец", написаха от клуба.

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