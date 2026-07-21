Емилиано Мартинес намекна за оттегляне от националния отбор

Емблематичният през последните години вратар Емилиано Мартинес може да напусне националния отбор на Аржентина. Поне такъв намек направи той в последната си публикация в Инстаграм след неуспеха във финала на Мондиала. „Мечтаех да я спечелим отново, мечтаех да я донеса в Аржентина и да напишем история още веднъж“, написа вратарят на „албиселесте“. Притеснението в Аржентина обаче дойде със следващите редове от съобщението: „Истината е, че болката е трудна за обяснение, остава да се обмислят много неща и да се види как да се продължи напред и дали е време да се оттегля.“

„Наистина съжалявам, опитах се да дам всичко от себе си, за да помогна на страната и съотборниците си“, завършва стражът.

Дибу, както е известен още Мартинес, беше героят за аржентинците във финала, след като спаси 11 от 12 точни удара на европейците. Той капитулира чак в 106-ата минута при удара на Феран Торес.

33-годишният вратар има 67 срещи за Аржентина от дебюта си през юни 2021-ва година. Той е футболист на Астън Вила, но има вероятност да премине в Ювентус.

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