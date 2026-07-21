Меси беше избран за най-добър футболист на Мондиал 2026 от Международната асоциация на спортните журналисти

Лионел Меси е избран за най-добър футболист на Мондиал 2026 от Международната асоциация на спортните журналисти (АИПС), съобщиха от организацията.

Аржентинската суперзвезда получи 1179 точки във вота на 472 представители на медиите от 121 страни, в това число и от България, като общо 20 играчи бяха посочени в анкетните тройки (5 точки за първо място, 3 - за второ и 1 - за трето)

На второ място в допитването със 717 точки е класиран френският нападател Килиан Мбапе, а трети е английският полузащитник Джуд Белингам с 470 точки.

39-годишният Меси завърши турнира с 8 гола и 4 асистенции и изведе Аржентина до финала, загубен драматично от Испания след продължения в неделя, с което не успя да защити титлата си. Аржентинецът постави и няколко рекорда на световните футболни финали с най-много изиграни мачове (34), най-много победи (23) и най-много асистенции (12).

Мбапе спечели "Златната обувка" за голмайстор на Мондиал 2026 с 10 попадения, но вицешампионът от Катар 2022 Франция завърши на четвъртото място. С 22 гола той е водач при стрелците в историята на световните първенства, с един повече от Меси.

Белингам пък беше лидер на английската селекция със 7 попадения и имаше ключов принос за спечелването на бронзовите медали.

Испанският халф и капитан на „Ла Роха“ Родри, който беше избран за футболист на Мондиал 2026 от ФИФА, се нарежда на шесто място в класацията на АИПС с 285 точки, като пред него са норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд с 460 точки и съотборникът му в иберийската селекция Ламин Ямал с 304.

Любопитното е, че седми с 189 точки е стражът Возиня от Кабо Верде, а избраният от ФИФА за вратар на турнира Унай Симон от Испания въобще не получава точки.

🏆Lionel Messi crowned AIPS Outstanding Player of #FIFAWorldCup 2026, as voted by 472 journalists from 121 countries. https://t.co/7qmCOydP6B — AIPS MEDIA (@AIPSmedia) July 21, 2026

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