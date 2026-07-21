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Волейболните национали се прибират в България

  • 21 юли 2026 | 11:45
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Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща в страната след участието си в Лигата на нациите (VNL).

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Националите ни кацат в 13:30 часа на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София с полет от Франкфурт, където представителите на медиите ще имат възможност да разговарят със състезателите и треньорския щаб.

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България завърши участието си в тазгодишното издание на Лигата на нациите на 8-о място, след като записа 7 победи и остана само на един успех от класиране за финалния турнир в Нинбо.

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