Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

ЦСКА обяви, че Апелативната комисия на УЕФА е потвърдила наказанието “червените” да играят без публика в предстоящото си гостуване на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Освен това родният тим трябва да заплати 55 000 евро глоба и да изтърпи 2-годишен период на пробация.

ЦСКА обяви програмата си за гостуването на Карабах

Наказанията идват заради ексцесиите по трибуните на двубоя с Дери Сити. Припомняме, че мачът в Ирландия беше прекъснат за близо 15 минути, след като български фенове тръгнаха заплашително към намиращите се наблизо привърженици на Дери Сити.

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Апелативната комисия на УЕФА потвърди наказанието на ЦСКА да играе без подкрепа от своите привърженици при гостуването на ФК Карабах на 23 юли.

Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя-реванш от 1 квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити.

На клуба ни е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро, а в допълнение ЦСКА ще изтърпи и 2-годишен период на пробация.

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