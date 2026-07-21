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  3. ПСЖ се отказа от Буади, Луис Енрике залага на младите в клуба

ПСЖ се отказа от Буади, Луис Енрике залага на младите в клуба

  • 21 юли 2026 | 15:07
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ПСЖ се отказа от Буади, Луис Енрике залага на младите в клуба

Пари Сен Жермен се е отказал от намерението си да привлече един от най-нашумелите таланти в последно време – Аюб Буади, съобщава "Екип" Френският шампион бе сред спряганите имена за футболиста, но от "Парк де Пренс" са се отказали от намеренията си да опитват да го вземат. Луис Енрике и спортното ръководство на парижани са взели решение да се разчита на младите таланти, които вече са част от клуба, и да им осигури реален шанс за изява в първия отбор. Решението означава, че ПСЖ няма да търси подсилване в средата на терена през настоящия трансферен прозорец.

От Ман Юнайтед разпитват за 18-годишен халф от Световното, свързван и с Арсенал
От Ман Юнайтед разпитват за 18-годишен халф от Световното, свързван и с Арсенал

Буади затвърди репутацията си на един от най-перспективните полузащитници в Европа със силното си представяне на Световното първенство. Халфът изигра ключова роля за достигането на Мароко до четвъртфиналите, като започна като титуляр в елиминациите срещу Канада и Франция и впечатли със зрелостта си въпреки едва 18-годишната си възраст. Изявите му на Мондиала само засилиха интереса на водещите европейски клубове.

Въпреки че ПСЖ вече е извън битката за подписа му, конкуренцията остава сериозна. Манчестър Сити е сочен като един от основните фаворити, а интерес към халфа продължават да проявяват още Арсенал и Манчестър Юнайтед. Според информации от Англия Лил оценява своя талант на около 85 милиона паунда – сума, която няма да направи евентуалния трансфер лесен дори за най-богатите клубове.

Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"
Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"
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Снимки: Gettyimages

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