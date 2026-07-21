Противоречиви информации за Гимараеш и Арсенал

Арсенал продължава да има интерес към халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш, но информациите за действията на лондончани в тази посока са твърде противоречиви. Според "Сън" от "Емиратс" едва сега са осъществили директен контакт със "свраките" и са изявили намерението си да предложат 60 милиона паунда за бразилеца. Досега разговорите са се водели чрез посредници. От "Би Би Си" контрират, че на "Сейнт Джеймсис Парк" са останали озадачени от тази информация, тъй като не са чули нищо за активност от страна на английския шампион от повече от седмица. Позицията на Нюкасъл е, че Гимараеш не се продава, или ако това се случи, то ще е на доста по-висока цена.

Още е в края на юни Фабрицио Романо съобщи, че "топчиите" са предложили 55 милиона паунда, но веднага са получили отказ от ръководството на Нюкасъл. Преди около седмица "Дейли Телеграф" пък информира, че в Арсенал са били подведени, че Гимараеш ще е наличен срещу малко повече от 50 милиона паунда, след като Нюкасъл не успя да се класира за участие в Шампионската лига. След това на "Емиратс" са разбрали, че "свраките" искат над 100 милиона за капитана си. Това е накарало лондончани да се откажат от тази цел.

"Ди Атлетик" обобщава, че Арсенал ще поднови опитите само ако разбере, че в Нюкасъл са готови на преговори при параметри, които са близки до оценката на лондончани за стойността на подобен трансфер.

🚨BREAKING: Arsenal have opened direct talks with Newcastle over a move for Bruno Guimaraes, as per @garyjacob.



Personal terms have already been agreed and the player wants the move. pic.twitter.com/BqqvhtLVNM — now.arsenal (@now_arsenaI) July 21, 2026

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