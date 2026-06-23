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Тухел: Паузите за вода пречат много повече, отколкото предполагах

  • 23 юни 2026 | 11:16
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Селекционерът на английския национален отбор Томас Тухел заяви, че паузите за хидратация пречат много повече на инерцията в играта, отколкото е предполагал. Международната футболна федерация (ФИФА) въведе две допълнителни почивки в средата на полувремената заради жегите, а те бяха приети със смесени чувства. 

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Критиците казват, че триминутните паузи, които на практика разделят мачовете на четвъртини, са въведени заради рекламодателите. 

"Тези паузи нарушават играта и променят идентичността на футбола много повече, отколкото предполагах. И преди сме имали такива почивки, но когато жегата е била непоносима. Те обаче бяха по-кратки и бяха само в някои мачове. Това в момента на практика разбива мача на четвъртини и той се променя много повече, отколкото мислех преди турнира", каза Тухел преди мача на Англия с Гана

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Въпреки че не всички мачове се играят през деня, паузите за хидратация са задължителни за всеки един от тях, като обяснението на ФИФА е за равенство. Температурите в Бостън във вторник не се очаква да надхвърлят 20 градуса по Целзий.  

"Да, като треньор ми харесва да имам повече влияние върху играта, но като цяло ми харесва футболът да се играе наведнъж. По едно полувреме. Иначе инерцията се нарушава, а е трудно да я възстановиш. Тя се гради дълго време и е една от чертите на нашата красива игра. Тези паузи ни я отнемат", каза още Тухел. 

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