Ерата "Меси" не е приключила

Легендарният капитан на Аржентина Лионел Меси няма да слага за момента край на кариерата си в националния отбор. Осемкратният носител на "Златната топка" изигра страхотно Световно първенство, въпреки че е на 39 години. Той бе много разочарован от загубата на финала срещу Испания и не сдържа сълзите си. Този мач изглежда последен за него на световни първенства, но няма да е такъв по отношение на националния отбор.

Първите думи на Меси след финала: Тази рана трудно ще се излекува

Все още няма никакво официално изявление по този въпрос нито от федерацията, нито от самия Меси, а и бъдещето на Лионел Скалони също не е сигурно, защото селекционерът, който е много близък с Ла Пулга, заяви, че не е решил дали ще остане след декември, когато изтича настоящият му договор. Според "Марка" и големите аржентински медии Меси ще продължи да носи националната фланелка в обозримо бъдеще, като следващата голяма цел е Копа Америка през 2028 година.

Самият Лео винаги е казвал, че на тази възраст ще взима решения година за година, съобразявайки се с физическото си състояние. Представянето му на Мондиал 2026 обаче дава поводи за надежди сред аржентинските фенове. Освен това Меси подписа договор с Интер Маями именно до края на 2028 година, така че дотогава той няма намерение да слага край на славната си кариера.

А не е ли възможно да го видим дори на Мондиал 2030, за който отборът на Аржентина така или иначе вече се класира? Кой знае, но Лео много пъти ни е показвал, че за него няма невъзможни неща.

🚨 #ALERTA | BOMBA: MESSI NO DEFINIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN Y PODRÍA JUGAR FINALISSIMA, ELIMINATORIAS Y LA COPA AMÉRICA 2028 CON ARGENTINA



📌 Los motivos por los que decidió no hablar después de la final del Mundial 2026



📌 Un punto clave para su futuro: tiene contrato con… — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 20, 2026

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