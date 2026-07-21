Емоционалното послание на Дейвид Бекъм към Лионел Меси след загубата на Аржентина

Сълзите на Лионел Меси, застанал пред аржентинските фенове след загубата на финала на Световното първенство през 2026 г. от Испания, без съмнение бяха един от най-трогателните моменти след поражението на „албиселесте“. Дейвид Бекъм, съсобственик на Интер Маями и близък приятел на Ла Пулга, му посвети емоционално послание в социалните мрежи.

„Нашият капитан. Не бихме могли да бъдем по-горди“, написа легендарният английски футболист в своя профил в Инстаграм, придружавайки текста със снимка на развълнувания аржентински капитан и играч на „чаплите“, носещ сребърния си медал.

Бекъм също така поздрави „Ла Фурия Роха“ за втората световна титла в историята им. „Световни шампиони! Да живее Испания! Поздравления за Испания за перфектния турнир“, изтъкна той, публикувайки кадри от празненствата на отбора, воден от Луис де ла Фуенте.

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