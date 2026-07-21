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  3. Емоционалното послание на Дейвид Бекъм към Лионел Меси след загубата на Аржентина

Емоционалното послание на Дейвид Бекъм към Лионел Меси след загубата на Аржентина

  • 21 юли 2026 | 10:18
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Сълзите на Лионел Меси, застанал пред аржентинските фенове след загубата на финала на Световното първенство през 2026 г. от Испания, без съмнение бяха един от най-трогателните моменти след поражението на „албиселесте“. Дейвид Бекъм, съсобственик на Интер Маями и близък приятел на Ла Пулга, му посвети емоционално послание в социалните мрежи.

„Нашият капитан. Не бихме могли да бъдем по-горди“, написа легендарният английски футболист в своя профил в Инстаграм, придружавайки текста със снимка на развълнувания аржентински капитан и играч на „чаплите“, носещ сребърния си медал.

Бекъм също така поздрави „Ла Фурия Роха“ за втората световна титла в историята им. „Световни шампиони! Да живее Испания! Поздравления за Испания за перфектния турнир“, изтъкна той, публикувайки кадри от празненствата на отбора, воден от Луис де ла Фуенте.

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