Започват битките във втория предварителен кръг на Шампионската лига

Шампионската лига се завръща тази вечер с първите мачове от втория предварителен кръг, където залозите скачат все повече. Всеки от отборите ще иска да вземе добър турнирен резултат преди реванша, така че ще бъде прелюбопитно. Sportal.bg ви дава възможност да следите развитието на мачовете в реално време.

В един от мачовете, които привличат вниманиято ни, азербайджанският Сабах приема финландския КуПС, като загубилият от тази двойка може да се изправи срещу Левски в Лига Европа, ако „сините“ също отпаднат от Шампионската лига.

Междувременно швейцарският Тюн излиза за тежко домакинство срещу фаворита Динамо (Загреб) в битка, която обещава сериозно тактическо надиграване и много оспорвани минути.

В Австрия местният Щурм (Грац) ще премери сили с коравия шотландски Хартс в абсолютно равностоен мач, който ще противопостави два напълно различни стила на игра.

Израелският шампион Апоел (Беер Шева) гостува на исландския Викингур, като погледите у нас ще бъдат насочени към представянето на българския национал Йоан Стоянов.

В Северен Ирландия местният Ларн ще има изключително тежката задача да спре сръбския гранд Цървена звезда, където българинът Кристиян Балов ще се бори за минути на терена.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google