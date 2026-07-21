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Късен гол донесе добър резултат на Динамо (Загреб) в Швейцария

  • 21 юли 2026 | 23:07
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Късен гол донесе добър резултат на Динамо (Загреб) в Швейцария

Динамо (Загреб) завърши наравно 1:1 при гостуването си на Тюн в Швейцария в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Домакините поведоха с гол на Брайтън Лабо в 20-ата минута, а крайният резултат бе оформен от Миха Зайц в 86-ата минута.

След спокойно начало на мача, швейцарците поведоха в средата на първата част. Фабио Фер центрира отдясно, вратарят Иван Филипович сгреши в преценката си, а Брайтън Лабо с глава изпрати топката в мрежата за 1:0. Само минута по-рано Филипович реагира лошо след центриране от свободен удар, но успя да спаси два опита на домакините.

Динамо можеше бързо да изравни, но ударът на Дион Бельо в 22-рата минута попадна право в ръцете на вратаря Никлас Щефен. Стражът на Тюн спаси и добър далечен изстрел на Морис Валинчич. Най-големият шанс за увеличаване на преднината си Тюн имаше в 30-ата минута, когато Фуркан Дурсун остана сам на пет метра от вратата, но стреля с глава покрай гредата.

До края на полувремето Динамо създаде още няколко възможности, но ударите на Миха Зайц и Габриел Видович не бяха точни. Така швейцарците се оттеглиха на почивка с преднина от 1:0.

Динамо продължи с натиска и през второто полувреме. В 53-тата минута след корнер удар с глава на Бельо беше изчистен от голлинията от защитник на домакините. В 65-ата минута след удар на Мислав Оршич топката отново беше спряна по пътя си към мрежата. Тюн заплашваше от контраатаки, като най-близо до гол беше в 73-тата минута, когато удар на Валмир Матоши мина малко покрай вратата.

Надмощието на Динамо се отплати в 86-ата минута. Фран Топич, който влезе в игра малко по-рано, подаде на Миха Зайц, а словенският халф с удар от движение от 17 метра вкара за 1:1.

Снимка: PIXSELL

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