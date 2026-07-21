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Слован взе солидна преднина в Грузия

  • 21 юли 2026 | 21:22
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Слован взе солидна преднина в Грузия

Слован (Братислава) записа изключително ценна победа с 2:0 като гост на грузинския Иберия 1999 в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Словашкият шампион, воден от новия си мениджър Яя Туре, демонстрира по-голяма класа и ефективност, което му осигури сериозно предимство преди реванша.

Резултатът в Тбилиси бе открит в 25-ата минута, когато опитният нападател Андраж Шпорар се оказа най-съобразителен в наказателното поле. След прецизно центриране от корнер, той засече топката мощно с глава и не остави шансове на грузинския страж за 1:0.

Само шест минути по-късно, в 31-вата минута, падна и най-красивият момент в мача, дело на Алсана Ираянг. Той удвои преднината на гостите по феноменален начин, засичайки топката със страхотна задна ножица.

Домакините от Иберия 1999 определено могат да съжаляват, че не взеха по-добър резултат, тъй като техни два гола бяха отменени след намеса на ВАР заради тънки засади – първо в самото начало в 5-ата минута, а след това и в средата на второто полувреме в 63-тата минута.

Така Слован е сериозен фаворит преди реванша, но все още от Иберия имат някакви надежди за обрат. Ответният двубой ще се изиграе на стадион „Техелне поле“ в Братислава на 29 юли 2026 г.

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