Щурм (Грац) съкруши Хартс с четири гола в Австрия

Щурм (Грац) записа категорична победа с 4:0 срещу шотландския Хартс в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Австрийският шампион демонстрира пълно превъзходство на стадион „Меркур Арена“ и си осигури огромно предимство, с което почти обезмисли реванша.

Домакините започнаха ударно и откриха резултата още в 4-тата минута чрез бранителя Йон Горенц Станкович, който се разписа за 1:0.

В 38-ата минута се стигна до най-дискусионния момент в срещата, когато главният съдия отсъди дузпа за австрийците, но секунди по-късно решението бе отменено след намеса на ВАР.

Това обаче не попречи на устрема на Щурм през второто полувреме. В 50-ата минута Джейланд Мичъл покачи на 2:0, а само три минути по-късно, в 53-тата минута, Лука Вайнхандл направи резултата класически. Крайният резултат бе оформен в 59-ата минута. Халфът Юрген Хайл се възползва от неразбирателство в противниковата отбрана и прати топката в мрежата за 4:0.

След този изразителен триумф Щурм Грац докосва класирането за следващата фаза на турнира. Ответният мач в Единбург ще се изиграе на 28 юли.

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