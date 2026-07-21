Цървена звезда показа класа в Северна Ирландия, Балов отново не дебютира

Цървена звезда на практика си осигури участие в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, след като разгроми с 4:0 като гост първенеца на Северна Ирландия Ларн. Бруно Дуарте вкара два гола за тима на Деян Станкович, а освен него се разписаха Василие Костов и новото попълнение Мухамед Чам.

Кристиян Балов остана на пейката за Звезда. Юношата на Славия не игра и в първия кръг от сръбското първенство срещу Мачва (5:0) и ощечака официалния си дебюта за европейския клубен шампион от 1991 година.

Гостите притиснаха съперника си от самото начало. Резултата откри Бруно Дуарте в 26-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка на бранител на Ларн в наказателното поле. Сърбите създадоха още няколко чисти положения до почивката, но ги пропуснаха.

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