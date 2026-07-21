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Лех се разправи с десетима от Орхус и вече докосва третия кръг

  • 21 юли 2026 | 22:09
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Лех се разправи с десетима от Орхус и вече докосва третия кръг

Лех (Познан) разгроми Орхус с 4:1 като гост в Дания в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Полският тим се възползва максимално от численото си предимство на терена и си осигури огромна преднина.

Резултатът в срещата бе открит в 29-ата минута, когато нападателят Микаел Ишак се разписа за 1:0 в полза на гостите.

Ключовият момент в двубоя настъпи в 37-ата минута, когато вратарят на домакините Йеспер Хансен бе изгонен с директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле след намеса на ВАР.

Лех (Познан) веднага се възползва от ситуацията и пет минути по-късно, в 42-рата минута, Патрик Волемарк удвои преднината им.

През второто полувреме Орхус опита да се върне в мача и в 55-ата минута Кристиан Арнстад намали резултата на 1:2. Радостта на датчаните обаче бе кратка, тъй като в 61-вата минута Тери Йегбе възстанови аванса от два гола за полския тим, а в 65-ата минута Патрик Волемарк вкара втория си гол в срещата за крайното 4:1.

След този изразителен успех на чужд терен Лех изглежда сигурен участник в следващата фаза на турнира. Реваншът в Познан ще се изиграе на 29 юли 2026 г.

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